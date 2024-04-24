В Новосибирске измерили влияние противогололедных реагентов с хлором на загрязнение почв придорожных территорий

В Новосибирске провели анализ почв для оценки влияния хлорсодержащих дорожных смесей на загрязнение придорожных территорий. О результатах исследования рассказал начальник городского управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук на заседании комиссии по городскому хозяйству.

Мэрия Новосибирска в 2024 году на территориях Дзержинского, Первомайского и Советского районов в рамках комплексного автомобильного ремонта дорог и газонов реализует пилотный проект по реновации уличного озеленения города. При подготовке проекта научными сотрудниками Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН (ИПА СО РАН) был проведен анализ состояния почвенного покрова в зонах механизированной уборки снега и его складирования, который показал, что для реализации проекта в части озеленения потребуются подготовительные работы, в частности, замена грунтов газонов.

Вадим Полещук обратил внимание городских депутатов на тот факт, что значительная часть лиственниц в центральной части города — на улицах Мичурина, Горького и в ряде других мест — находятся «в довольно плачевном состоянии». Анализ грунта в этих местах показал значительное превышение содержания водорастворимых натрия и хлора. Как считает чиновник, это последствия складирования на газонах снега, убираемого с проезжей части. «Необходимо существенно пересматривать подходы к механизированной уборке автомобильных дорог в зимний период. При существующем подходе новые зеленые насаждения подвержены негативному воздействию за счет складирования снежных валов на рассматриваемых участках и применения химических реагентов», — отметил руководитель городского благоустройства.

В основе «Бионорда», активно применяемого при зимнем содержании улиц Новосибирска, — смесь хлоридов натрия и кальция, мраморная крошка, формиаты натрия и хлорида калия

«Проведенная работа по химическому анализу образцов урбаноземов, отобранных в ноябре 2023 года в Новосибирске (на придорожных газонах в начале Красного проспекта вблизи Собора Александра Невского, придорожных газонах, окружающих Первомайский сквер вдоль Красного проспекта, по улицам Максима Горького и Советской, в центральной части Первомайского сквера) позволила установить значительное повышение содержания водорастворимых натрия и хлора в урбаноземах придорожных газонов по сравнению с центральной частью Первомайского сквера. Для натрия и хлора это повышение составило 24 и 80 раз соответственно. Такие значительные изменения химических свойств придорожных урбаноземов обусловлены применением противогололедных реагентов, следствием чего является угнетение роста и развития растений, вплоть до их гибели», — заключают учёные ИПА СО РАН по итогам исследования.