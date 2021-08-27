Мэру сообщили о печальной судьбе сразу трёх многоэтажек на улице Хилокской, но он ответственно заявил, что «ни один объект без тепла не останется».

27 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в ходе еженедельной пресс-конференции, рассказал о подготовке мегаполиса к грядущему отопительному периоду. «Готовимся к зиме, перекладываем теплотрассы, заканчиваем процесс их ремонта. Все ремонтные работы будут точно выполнены в срок», – сообщил глава города.

В ходе пресс-конференции мэра спросили о том, что делать жителям домов 1Б, 1В и 1Г по улице Хилокской, которые рискуют войти в отопительный сезон с холодными батареями из-за банкротства собственника обслуживающей дома газовой котельной. «Данной проблемой занимается непосредственно департамент энергетики и ЖКХ мэрии города Новосибирска», – ответил новосибирский градоначальник и пообещал, что «ни один объект без тепла не останется».

Анатолий Локоть рассказал, что «заключаются договора по аутсорсингу и проходят конкурсные процедуры в отношении содержания дорожного хозяйства». И организации, владеющие достаточным количеством техники и технологией уборки улично-дорожной сети, привлекаются к работе с муниципалитетом.

Также мэр Новосибирска напомнил, что муниципалитет производит закупки новой техники. По его словам, парк уборочной техники города в текущем году будет обновлён в объёме 20 единиц.

Не сообщив об объёмах закупленного муниципалитетом топлива для ТЭЦ, глава города всё же подчеркнул, что «зима – это действительно серьёзное испытание» и муниципалитет осуществляет подготовку весьма интенсивно. В частности, уже приобретаются реагенты для обработки дорог в зимний период.