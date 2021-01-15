Дефицит снегоуборочных машин в Новосибирске превышает имеющийся автопарк

Новосибирску недостаёт 665 единиц снегоуборочных машин, в то время как сейчас в муниципальном автопарке находится 481 единица соответствующей техники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии в пятницу. Ранее на одной из пресс-конференций мэр Анатолий Локоть рассказал, что в 2020 году муниципалитету не удалось закупить снегоуборочную технику из-за пандемии коронавируса.

Пока же дополнительные машины привлекаются со стороны, в основном это самосвалы. В ближайшие годы на приобретение снегоуборочной техники Новосибирск планирует выделить 150 млн руб. Предполагается, что с 2021 по 2023 год на эти цели будет направляться по 50 млн руб. ежегодно.

Как сообщалось, во время уборки снега после крупного снегопада в декабре на улицах Новосибирска работало 258 снегоуборочных машин, часть из которых – сторонняя техника.