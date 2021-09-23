Долгострой на Кавалерийской в Новосибирске сдали после восьми лет ожидания

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 29-этажный жилой дом на 225 квартир на улице Кавалерийская, 3/1. Его возведение началось в 2013 году, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Строительством ЖК Leo на улице Кавалерийская, 3/1 начало заниматься еще в 2013 году ООО «Сибгорстрой», входящее в ГК «СтройМастер». По словам прокурора Заельцовского района Олега Алексеева, сроки возведения объекта неоднократно продлевались, а в феврале текущего года застройщик был признан банкротом — в компании ввели конкурсного производство. Прокуратура района организовала надзорное сопровождение завершения строительства дома.

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города, уже сейчас жилая часть здания готова на 100%, однако в подземной автостоянке еще не закончены инженерные сети и оборудование. Олег Алексеев сообщил, что прокуратура района будет контролировать выполнение работ на этом участке строительства.

«По инициативе дольщиков и конкурсного управляющего в целях ввода в эксплуатацию жилой части объекта, мэрией города Новосибирска совместно с представителями прокуратуры города и Управления Росреестра по НСО было проведено совещание. Принято решение о возможности разделения строительства объекта по этапам — жилая часть (I этап строительства) и подземная автостоянка (II этап строительства). Для этого застройщику необходимо было внести изменения в проектную документацию (в части выделения этапов строительства), провести ее экспертизу и получить согласие дольщиков на корректировку проекта», — сказал начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгений Улитко.

Сообщается, что с вводом долгостроя жилищный вопрос решился для 176 дольщиков. Мэрия Новосибирска подготовила разрешение на ввод в эксплуатацию I этапа строительства жилого дома. Общая площадь здания составила 19,2 тыс. кв.м., площадь квартир — 12,2 тыс. кв.м.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Калининском районе Новосибирска на пересечении улиц Тайгинская и Красных Зорь возводят новый жилой комплекс «Тайгинский парк». Здесь планируется построить дома комфорт-класса переменной этажности с уникальными планировками, детские сады, кафе и другое.