Для строительства новосибирской ледовой арены привлекли дополнительные организации

К возведению новой ледовой арены в Новосибирске привлечены дополнительные строительные организации, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Для ликвидации отставания в графике строительства новой ледовой арены в Новосибирске привлекли дополнительные строительные организации города и Сибирского Федерального округа.

«По итогам посещения объекта заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко субъектом привлечены дополнительные строительные организации города Новосибирска и Сибирского федерального округа для выполнения работ на ледовой арене и увеличения темпов строительства. При поддержке Минстроя России ускорен процесс рассмотрения и выдачи замечаний по проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России». Организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова», — уточняется в сообщении.

Отметим, Дмитрием Чернышенко посетил ледовую арену 25 августа в рамках рабочей поездки. Он поручил ликвидировать отставание в графике строительства объекта, которое, по данным региональных властей, было связано, в первую очередь, с ограничительными мероприятиями по распространению COVID-19. В частности — дефицит рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Также на темп работ повлияло удорожание строительных материалов

Напомним, многофункциональная ледовая арена возводится к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

В районе нового ЛДС планируется создать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдут две новые автобусные остановки. Кроме того, в рамках подготовки к мероприятию в городе ведется ремонт дорог, по которым проходят гостевые маршруты. Отметим, накануне «Континент Сибирь» писал о том, что к строительству новой ледовой арены в Новосибирске привлекли осужденных.