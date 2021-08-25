Власти Новосибирской области отчитались о строительстве ЛДС перед вице-премьером

Ход строительства новой ледовой арены в Новосибирске проверил прибывший в регион заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он поручил губернатору области Андрею Травникову отслеживать отставшие от графика работы практически ежедневно.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства ледовой арены на левом берегу Новосибирска, возводимой к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, во время рабочей поездки в регион.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области 25 августа, вместе с вице-премьером объект осмотрели заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Жуков и губернатор региона Андрей Травников.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что строительство ЛДС ведётся по поручению президента России, из федерального бюджета на работы выделено около 4,5 млрд руб. из 10,2 млрд руб. – в такую сумму они оценивались в 2019 году.

Вице-премьер отметил, что уровень технической готовности объекта сейчас составляет 56%. Темпы возведения замедлились из-за необходимости корректировки проектной документации в связи с изменениями конструктивных решений. Это, в свою очередь, привело к проблеме с оплатой выполненных работ.

«Прошу вас скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ. Андрей Александрович, возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата», – обратился Дмитрий Чернышенко к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Заместитель председателя правительства России также поручил губернатору, а по совместительству – председателю попечительского совета ХК «Сибирь», поспособствовать участию юных воспитанников клуба в предстоящем чемпионате.

Андрей Травников заверил, что ледовая арена будет сдана своевременно – в сентябре 2022 года.

«Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание от первоначального графика. На объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы. На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия», — отметил Андрей Травников, подчеркнув, что строительство объекта находится на особом контроле регионального правительства.

Строительство многофункциональной ледовой арены ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Согласно проекту, объект представляет собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тыс. кв. м. В него войдут основная арена на 10,5 тыс. зрителей, тренировочная арена с трибунами на 200 человек, а также спортивный и тренажёрный залы, раздевался для команд, офисы делегаций и вспомогательные помещения.

Вместе со строительством ЛДС на действующей эстакаде метрополитена возводится станция метро «Спортивная», а по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строится и реконструируется ряд объектов транспортной инфраструктуры. Как заверили в областном правительстве, все эти работы, а также благоустройство прилегающей к арене территории, будут выполнены в срок.

Ранее минстрой Новосибирской области заявлял о серьёзном отставании строительства ледовой арены от запланированных сроков. При этом власти заверили, что работы будут окончены своевременно за счёт графика, изначально предполагающего большой временной запас.