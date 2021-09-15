В районе нового ЛДС в Новосибирске появятся две автобусные остановки

Новый транспортно-пересадочный узел планируется создать в районе строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске к Международному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Рядом с подземкой появятся две автобусные остановки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 15 сентября, остановочные пункты расположатся в районе новой многофункциональной ледовой арены на дамбе Октябрьского моста. Один из них — «МФЛА-Новосибирск» — будет промежуточным, другой – «Метро Спортивная» — конечным.

Кроме того, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в 2022 планирует подать заявку на приобретение для города 52 троллейбусов и 17 трамваев в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Новый подвижной состав будет распределён на маршруты, обслуживаемые МКП «Горэлектротранспорт» и МКП «ПАТП-4», — уточнили в муниципалитете.

Напомним, на территории новой многофункциональной ледовой арены, которая возводится к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году, планируется создать крупный инфраструктурный комплекс, куда войдут станция метро «Спортивная» и обширная рекреационная зона с парком. В рамках подготовки к спортивному событию в Новосибирске также реконструируют дороги, по которым проходят гостевые маршруты чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что в 2021-2022 годах правительство Новосибирской области закупит для города 150 новых автобусов.