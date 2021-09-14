В Новосибирске реконструируют одну из самых оживленных улиц правобережья — Вокзальную магистраль. Вдоль автодороги уберут неэстетичные металлические ограждения, высадят деревья и цветы, обустроят велодорожки. Подробности этих и других изменений, которые ждут магистраль после ремонта, обсудили 10 сентября в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске приступили к масштабной реконструкцию Вокзальной магистрали. В связи с этим многих горожан уже сейчас волнует, что будет с зелеными насаждениями и парковочными карманами вдоль автодороги? Как реконструкция повлияет на работу представленного здесь бизнеса? Эти и многие другие вопросы будущих изменений на Вокзальной магистрали обсудили в мэрии города 10 сентября.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, Вокзальная магистраль — одна из ключевых улиц гостевого маршрута предстоящих спортивных соревнований 2022 и 2023 годов. Поэтому она нуждается в комплексном благоустройстве, который будет учитывать интересы и пешеходов, и пассажиров общественного транспорта, и автомобилистов.

«Ремонт подразумевает приведение в порядок не только проезжей части, но и тротуаров, зеленых насаждений, уличной торговли — тех нестационарных объектов, которые не выдерживают никакой критики. Будут оформляться велодорожки, актуальность которых повысилась с тех пор, как у нас начали работать два крупных оператора проката самокатов. Отдельная проблема, которую будем решать, — рекламный «шум». Сегодня со стороны площади Ленина не рассмотришь вокзала из-за рядов рекламных баннеров. С точки зрения гостевого маршрута это недопустимо. Будем принимать меры», — отметил мэр.

Одно из важных изменений, которое ожидает Вокзальную магистраль, это выделение полосы для общественного транспорта. По мнению профильных чиновников, она поможет увеличить скорость и удобство передвижения. Чтобы создать полноценную полосу для общественного транспорта, с магистрали уберут часть парковочных карманов.

«Создание полосы общественного транспорта на Вокзальной магистрали противоречит с размещением там парковочных карманов. Поэтому на участке от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова парковочные карманы ликвидируются полностью. На участке от проспекта Димитрова до ул. Советской парковки будут убраны частично, так как интенсивность движения здесь меньше. А там, где нет необходимости в организации выделенной полосы, их оставят. Это территория рядом с Управлением Западно-Сибирской железной дороги по адресу: Вокзальная магистраль, 14, а также на противоположной стороне, у здания № 13. Те карманы, которые здесь не отвечали нормативу по глубине, доведут до нужных параметров», — уточнил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

Чиновник напомнил, что в 2020 году в городе была утверждена Комплексная схема организации дорожного движения, которая предусматривает создание выделенной полосы для общественного транспорта на дорогах от шести полос и более — там, где существует высокий трафик движения общественного транспорта. Вокзальная магистраль соответствует этим условиям. Здесь пролегают 22 маршрута общественного транспорта, а интенсивность движения самая высокая в правобережной части города.

Всего в процессе ремонта магистрали уберут 70 машино-мест. При этом на участке от пл. Гарина-Михайловского до пл. Ленина останутся 652 парковочных кармана. В том числе — парковка на пл. Ленина, на пересечении ул. Орджоникидзе с ул. Советской, рядом с ЦУМом. Сохранится и комплекс парковок на пл. Гарина-Михайловского.

Дополнительно мэр Анатолий Локоть поручил организаторам работ учесть в плане ремонтов Вокзальной магистрали возможность высадки здесь пассажиров из такси и их переход через газон к зданиям.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин ответил на вопрос, волнующий владельцев магазинов вдоль магистрали: как им обеспечить подвоз товара, если уберут парковки? Чиновник заверил, что возможность подъезда грузовых машин сохранится в ночное время суток.

В настоящее время дорожники уже приступили к ремонту асфальтового полотна на участке от ул. Советской до проспекта Димитрова. Параллельно обустраиваются газоны, которые отделят тротуары от проезжей части. Это позволит убрать установленные сегодня для безопасности металлические ограждения. Помимо малоэстетичного внешнего вида, ограждения создавали серьезную помеху для уборки улиц и тротуаров зимой и летом.

В целом после реконструкции магистрали здесь должны появиться комфортные для передвижения и прогулок новосибирцев зоны. Для этого вдоль автодороги планируют высадить новые деревья, кустарники и цветы.

«Вокзальная магистраль уникальна тем, что является железнодорожными «воротами» города. 15 минут шагом от вокзала — и вы в центре. Поэтому так важно создать здесь реально действующий и комфортный гостевой маршрут. Для этого мы сделаем линейное озеленение, которое, помимо эстетики, будет выполнять функцию ограждения пешеходов от пыли и шума», — рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Идея линейного озеленения подразумевает объединение существующих разрозненных и новых зеленых насаждений. Старые тополя и березы уберут, а вместо них высадят липы и живую изгородь из сибирского боярышника. Деревья, газоны и цветочные насаждения сформируют уютную зеленую защиту для пешеходов. Появится новое общественное пространство, удобное для прогулок новосибирцев.

Будут решать в процессе реконструкции Вокзальной магистрали и проблему «рекламного шума». С дороги уберут половину баннеров. Также планируется освободить магистраль от нестационарных торговых объектов, срок договора с владельцами которых уже истек.

«Главный посыл приведения в порядок Вокзальной магистрали, как и всех остальных гостевых маршрутов, — создавать Новосибирск для новосибирцев. Это значит, что нужно прежде всего заботиться о комфортной среде для пешеходов, понимая, что автомобиль — это лишь транспортное средство», — резюмировал Анатолий Локоть.

По завершении заседания мэр дал ряд поручений департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а также управлению потребительского рынка мэрии Новосибирска. В их числе — приступить к созданию современных остановок вдоль Вокзальной магистрали, разработать режим погрузки-разгрузки для автомобилей поставщиков торговых точек, учесть обустройство велосипедных дорожек по обеим сторонам магистрали, а также проработать планы озеленения и привлечь бизнес к благоустройству магистрали, создавая для этого все необходимые условия.