Что может дать Новосибирску новый ландшафтный парк в пойме Оби?

В вопросе о том, в какую сторону нужно наращивать Новосибирский метрополитен, не все согласны с тем, что станция «Спортивная» нужнее городу, чем, например, «Площадь Станиславского» или «Гусинобродская». На самом деле воспринимать эту станцию как «проект одного дня», теряющий актуальность после мирового чемпионата по хоккею, не стоит. Стадион и строящийся рядом ландшафтный парк со всеми ведущими к нему дорожными развязками смогут сделать этот участок одним из основных транспортных узлов левобережья.

Если все пойдет так, как запланировано, то уже следующим летом или в крайнем случае осенью между новым ЛДС и берегом Оби появится новый спортивный парк, который также может стать одной из самых крупных площадок для сбора граждан.

«Впервые за долгое время мы создаем парк с нуля», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посетивший стройку, которая, по его оценке, за первый год работы завершена на 47%: земляные работы уже практически закончены, сейчас устанавливается твердое покрытие. Подрядчик оценил готовность парка выше: по его мнению, более 50% работ уже выполнены, с учетом того, что самая трудная часть уже позади. Сильно усложняет работу строителей то, что расположен новый парк в пойменной зоне — именно поэтому эта территория так долго была законсервирована. Другой проблемой всегда были инженерные коммуникации, но появление рядом федерального объекта — ледового дворца спорта, строительство которого губернатор взял под личный контроль, — позволило протянуть их и сюда. Параллельно дорожкам будут проложены и инженерные сети: всего на территории парка проляжет не менее 8 км кабелей освещения, около 10 км электроснабжения и 5 км видеонаблюдения. Для освещения будет установлено 379 уличных светильников.

Кроме того, по словам заместителя мэра — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, проект «Арены» уникален еще и тем, что всю естественную растительность предполагается в максимальной степени сохранить, проложив дорожки между уже растущими здесь деревьями. То есть поднимать всю территорию парка, чтобы избежать паводка, не планируется — только дорожки. Входную зону поднимут на 4–5 метров, остальные участки — на 3–4 метра. А для талых вод планируется построить систему дренажных стоков.

Естественными зелеными насаждениями, по словам организаторов парка, работа не ограничится: к ним будут добавлены и новые. По словам начальника отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция» Светланы Гижицкой, новый парк удобен еще и тем, что в нем можно высаживать декоративные кустарники. В других местах им часто не хватает солнечного света из-за окружающих домов или деревьев. Здесь же солнца хватит всем — к юго-востоку от «Арены» находится река Обь, где уже на следующем этапе планируется организовать пляжную зону.

Уже сейчас, пролетая над площадкой, можно разглядеть символ будущего парка — центральную площадь в форме снежинки, где зимой можно будет устанавливать новогоднюю елку (вместо площади Ленина) и заливать на этой зоне каток. «В дополнение к тому, что мы уже делаем перед оперным театром», — добавил Анатолий Локоть.

Всего проект оценивается в 442 млн рублей.

Что здесь может быть

Сроком сдачи нового парка изначально был назначен октябрь 2022 года. Но в этом году, по словам организаторов, часть работ удалось выполнить раньше срока. Соответственно, если все пройдет удачно, парк будет открыт уже к следующему лету, что подтвердил в том числе и генеральный подрядчик проекта. «В этом году планируем сделать около 70% всех твердых покрытий. За май-июнь следующего года постараемся сделать остальное и тем самым справиться с задачей, которую поставил мэр: ко Дню города выполнить максимум работ», — рассказал представитель ООО «Премиумстрой», занимающегося строительством «Арены» Денис Левин.

В перспективе, по словам главы города, новая площадка может стать местом проведения крупных праздников, которое, с одной стороны, сможет вместить достаточно много горожан, с другой — не потребует перекрытия улиц. Так, в 2023 году именно здесь Новосибирск может отпраздновать получение титула Новогодней столицы России и в дальнейшем переместить главную городскую елку сюда с площади Ленина.

А еще эта локация, по словам мэра, может в перспективе оттянуть часть трафика от перегруженной площади Маркса. Но для этого потребуется также изменить некоторые дорожные развязки (например, на площади Лыщинского, где уже идут работы), перекроить многие маршруты общественного транспорта левобережья, чтобы привязать их к новой станции метро.

Сам парк планируется сделать зоной, свободной от автомобилей, — в районе метромоста будет построена перехватывающая парковка. Альтернативой, по словам Анны Терешковой, могут стать пункты проката велосипедов и самокатов летом, а также лыж зимой.

Общая площадь благоустройства составит 15 га. Это меньше, чем, например, Заельцовский парк, но больше, чем его обновляемая часть. Впоследствии, по словам работающих над «Ареной» архитекторов, парк будет расширяться вдоль реки, как и его сосед с правого берега, вплоть до Бугринской рощи.