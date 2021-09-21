Новосибирских осуждённых отправили на стройку нового ЛДС

Осуждённых к принудительным работам в Новосибирской области направили на отработку наказания на объекты строительства новой ледовой арены, которая возводится в областном центре к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Об отправке осуждённых на крупную городскую стройку сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону во вторник.

Как уточнили в ведомстве, к работам привлечены те, кто отбывает наказание в специальных исправительных центрах.

«Осуждённые занимаются уборкой и облагораживанием прилегающей территории», — рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что в районе строящегося ЛДС планируется создать новый транспортно-пересадочный узел, в который, помимо станции метро «Спортивная», войдут две новые автобусные остановки. Сейчас на объекте проходит монтаж крыши. Как уверяют областные власти, работы идут в соответствии с обновлённым графиком.