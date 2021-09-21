Экс-заммэра Томска отправится в колонию на четыре года за взятку

Суд в Томске вынес приговор бывшему заместителю мэра Томска Евгению Сурикову, обвиняемому в получении крупной взятки. Чиновник отправится в колонию строго режима на четыре года.

Томский районный суд признал виновным в получении взятки бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова. Ему вменяются п.»в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда 21 сентября, Сурикову назначено наказание в виде четырёх лет колонии строго режима, а также штраф 7 млн руб. Чиновник также лишён права занимать административные должности в течение четырёх лет.

Бывший вице-мэр был задержан в июне 2020 года. По данным следствия, он получил незаконное вознаграждение от жительницы Томска, пообещав ей покровительство.

В уголовном деле о получении взятки был также эпизод о пособничестве в незаконной предпринимательской деятельности мэру Томска Ивану Кляйну, обвинённому по соответствующему уголовному делу, а также по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В июне этот эпизод был исключён.

Напомним, в сентябре также был осуждён за взятки бывший вице-мэр Барнаула Сергей Дёмин. Вскоре после суда уголовные дела завели на его жену и сына, они обвиняются в оскорблениях и угрозах в адрес правоохранителей.