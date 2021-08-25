Суд продлил экс-мэру Томска срок содержания под домашним арестом

Суд в Томске продлил срок содержания под домашним арестом отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну, сообщает Интерфакс.

Советский районный суд Томска удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении домашнего ареста мэра города Ивана Кляйна.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство (…) продлить Кляйну меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца — до 26 ноября»,— сказал судья.

Напомним, глава Томска обвиняется по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочии) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Его временно отстранили от должности решением суда.

По версии следователей, чиновник лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО «Томское пиво», акционером которого является. Кроме того, Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий за незаконное обозначение 300-метровой санитарной зоны вокруг предприятия «Томское пиво», в результате чего местный застройщик не смог построить на этом участке многоквартирные дома. Также экс-мэр незаконно предоставил дочери муниципальный земельный участок.

В феврале Кляйну провели операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в НИИ онкологии, после чего в марте его перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении по решению суда. В апреле чиновник перенес вторую операцию.

В конце мая Иван Кляйн завершил лечение в стационаре НИИ онкологии, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.