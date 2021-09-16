Сына осуждённого экс-вице-мэра Барнаула арестовали за угрозы судье и сотруднику ФСБ

Суд арестовал сына бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Дёмина, осуждённого за взятки, за угрозы в адрес судьи и сотрудника УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю 16 сентября.

Как сообщает ведомство, 34-летний сын осуждённого за взяточничества бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Дёмина арестован по подозрению по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Его обвиняют в угрозах в адрес судьи и сотрудника УФСБ по региону.

Решение об аресте было принято по ходатайству следователя.

Ранее сообщалось, что находившиеся в зале суда жена и сын бывшего вице-мэра допустили нецензурные высказывания в адрес судьи и заместителя начальника прокуратуры Алтайского края, а через два дня после вынесения приговора чиновнику его 34-летний сын выступил с угрозами сотруднику УФСБ РФ по Алтайскому краю по телефону и мессенджеру.

В отношении жены и сына Дёмина возбуждено уголовное дело по ч.1, ч.2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия).

Бывший заместитель мэра Барнаула Сергей Дёмин осуждён по уголовному делу по получении взяток (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным правоохранителей, знакомый чиновника отплатил ему турпоездкой в Испанию за назначение руководителем муниципальной организации. Позже оба потребовали взятку в 15 млн руб. с застройщика, выполнявшего для фирмы заказ, за беспрепятственное строительство здания. Дёмин успел получить 3,6 млн руб. от этой суммы, после чего был задержан.