Бывшему вице-мэру Барнаула вынесли приговор за взятки

В Алтайском крае суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю мэра Барнаула Сергею Дёмину. Чиновник отправится в колонию строго режима на девять лет за получение взяток.

Железнодорожный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя руководителя администрации города Сергея Дёмина, обвиняемого по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Дёмину назначено наказание в виде девяти лет колонии строго режима со штрафом в 15,1 млн руб. Он также не сможет занимать руководящие должности в течение четырёх лет.

По данным суда, в 2019 году знакомый чиновника оплатил ему туристическую поездку в Испанию вместе с сопутствующими расходами за содействие в назначении на должность руководителя АО «Баркаулкапстрой». 100% акций этой организации принадлежат мэрии Барнаула. В прокуратуре отмечают, что ранее взяткодатель уже был осуждён к четырём годам колонии строго режима.

После своего назначения руководитель «Барнаулкапстроя» вместе с Дёминым потребовали у директора фирмы, возводящей многоквартирный дом по заказу муниципальной организации, взятку в 15 млн руб. За незаконное вознаграждение чиновники пообещали ему возможность беспрепятственно завершить строительство.

Сергей Дёмин был задержан при получении части взятки в размере 3,6 млн руб. Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Напомним, в сентябре за получение взятки вынесли приговор экс-руководителю отдела СКР в Новосибирске.