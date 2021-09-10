Новосибирский суд вынес приговор полицейскому за взятку новогодней елкой

Суд вынес приговор полицейскому, которого обвиняют в получении взятки в размере 33 тыс. рублей и новогодней елки, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор замначальника отдела полиции поселка Верх-Тула Олегу Юферову. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества за общее покровительство по службе, совершенное в значительном размере).

Суд установил, что в декабре 2020 года полицейский потребовал елку от предпринимателя, который без лицензии торговал новогодними атрибутами, за общее покровительство, пообещав не привлекать последнего к административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательства без регистрации или лицензии) и другие незаконные действия.

«Юферов, находясь у дома по ул. Советская, 1а в селе Верх-Тула Новосибирского района, лично получил от мужчины елку стоимостью 5 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый также потребовал 33 тыс. рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий незаконной деятельности предпринимателя, который хотел организовать на территории села «точки» по продаже елок и пиротехники. 3 января в поселке Краснообск Юферов лично получил эти деньги.

Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в размере 250 тыс. рублей и лишил обвиняемого на год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году суд вынес приговор экс-начальнику отдела полиции за получение взятки в особо крупном размере. Полицейский принимал подарки бесплатными обедами в кафе.