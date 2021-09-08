Экс-руководителю следственного отдела вынесли приговор в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю Заельцовского межрайонного отдела СКР Юрию Лущенкову. За получение взяток ему назначено наказание в виде шести лет колонии строго режима.

О приговоре, вынесенном руководителю следственного отдела, сообщили источники «Континента Сибирь» 8 сентября. Кроме шести лет колонии строгого режима, Лущенкову назначен штраф на сумму 2,5 млн руб., он также лишён звания полковника юстиции.

Экс-начальник следственного отдела обвиняется в трёх эпизодах получения взяток на общую сумму более 2 млн руб., а также незаконном хранении патронов.

По данным следствия, с октября 2019 года по январь 2020 года Юрий Лущенков за незаконное вознаграждение предоставлял адвокатам доказательства по делам об организации подпольных казино. В числе документов были протоколы допросов свидетелей, в том числе засекреченных, а также результаты проведения экспертиз. Защитники выступали посредниками при передаче средств.

Юрий Лущенков был задержан 30 января 2020 года. Летом 2020 года он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем осенью был отпущен под домашний арест, где находился до последнего времени.

Дела адвокатов Алексея Тишкевича и Олега Чижикова, задержанных в феврале 2020 года по подозрению в посредничестве при передаче взяток, продолжают расследовать. Весной 2021 года Олег Чижиков скончался.