Экс-главу новосибирского следственного отдела отпустили под домашний арест

Железнодорожный районный суд Новосибирска отпустил под домашний арест взятого под стражу в феврале текущего года экс- руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрия Лущенкова, которому вменяют взятку в 1,5 млн рублей.

Рассмотрение ходатайства представителя Пятого следственного управления ГСУ СК РФ о продлении содержания под стражей Юрия Лущенкова Железнодорожный суд рассмотрел во вторник. В удовлетворении ходатайства было отказано, Лущенков был освобожден в зале суда и помещен под домашний арест до 30 ноября текущего года. Кроме того, суд отпустил под домашний арест адвоката Олега Чижикова, также являющегося фигурантом связанного с Лущенковым уголовного дела. Еще одного фигуранта – адвоката Алексея Тишкевича – суд оставил под стражей до 30 ноября.

Напомним, по предварительной версии следствия, теперь уже бывший руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лущенков получил взятку в размере 1,5 млн рублей за предоставление сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. Адвокаты Чижиков и Тишкевич при этом выступали посредниками. Подозреваемые были задержаны в начале февраля текущего года. Возбуждено уголовное дело по 290 и 291.1 ст. УК РФ — получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве.

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