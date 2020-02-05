Глава новосибирского межрайонного следственного отдела обжаловал свой арест

Заподозренные в коррупционных преступлениях руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лущенков, а также члены Адвокатской палаты Новосибирской области Олег Чижиков и Сергей Тишкевич обжаловали свой арест.

О поступившей жалобе адвокатов взятых под стражу подозреваемых в среду сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска. «Указанные материалы будут направлены в Новосибирский областной суд в установленном законом порядке», — говорится в сообщении суда. Руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Юрий Лущенков, а также адвокаты Олег Чижиков и Сергей Тишкевич были взяты под стражу в минувшую субботу сроком на два месяца.

Как ранее сообщали в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, по предварительной версии руководитель следственного отдела получил взятку в размере 1,5 млн рублей за предоставление сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. Адвокаты при этом выступали посредниками. Возбуждено уголовное дело по 290 и 291.1 ст. УК РФ — получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве.

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