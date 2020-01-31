Руководитель следственного отдела в Новосибирске заподозрен в коррупции

В Новосибирске задержаны руководитель межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области и два адвоката, которым вменяют получение взятки в крупном размере и посредничество в этом.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, по предварительной версии руководитель следственного отдела получил взятку в размере 1,5 млн рублей за предоставление сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. Члены Адвокатской палаты Новосибирской области при этом выступали посредниками. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело по 290 и 291.1 ст. УК РФ — получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве.

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