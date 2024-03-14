В Новосибирске вынесен приговор фигурантам «дела Ярового»

Центральный районный суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска и бывшей главе управления прокуратуры региона, которым вменили фальсификацию уголовного дела.

Поводом для уголовного преследования Дениса Ференца и Александры Авериной стало дело по статье о мошенничестве, возбужденное в отношении гендиректора ООО «Экфард» Натальи Васильевой. Как ранее рассказывала «Континенту Сибирь» Наталья Васильева, дело было возбуждено в связи с ее долгом новосибирскому бизнесмену Олегу Яровому.

Занимавший в то время пост прокурора города Денис Ференец и теперь уже бывшая глава областного управления прокуратуры Аверина, по версии следствия, фальсифицировали материалы дела в отношении Васильевой в интересах Ярового. Сам Олег Яровой весной 2022 года был приговорен к трем годам лишения свободы условно по обвинению в ложном доносе и даче не соответствующих действительности показаний.

Денису Ференцу инкриминировали воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения, а также превышение должностных полномочий. Александре Авериной — пособничество в даче заведомо ложных показаний и заведомо ложный донос. В итоге фигуранты дела получили условные сроки: Денис Ференец — 2 года и 6 месяцев условно, Александра Аверина — 3 года условно.

Видео: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Также определено наказание для еще трех фигурантов дела — предпринимателя Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова. Выступавшие в качестве свидетелей против Васильевой в интересах Ярового и обвиненные в ложном доносе также получили условные сроки. Куклин — 3 года условно, Кулибанов и Федосеев — по 2 года условно.