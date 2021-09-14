На родственников бывшего вице-мэра Барнаула завели дело за оскорбление судьи и прокурора

Уголовное дело заведено на жену и сына осуждённого за взятки бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Дёмина. Им грозит наказание за оскорбление судьи и прокурора, сообщает во вторник СУ СКР по Алтайскому краю.

Октябрьский межрайонный следственный отдел по Барнаулу СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении жены и сына Сергея Дёмина, которому на днях вынесли приговор за взяточничество. Родственникам осуждённого вменяются ч.1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия».

По данным следствия, супруга и сын Дёмина допустили нецензурные высказывания в адрес представителей закона, находясь в зале суда 10 сентября.

«После оглашения приговора в отношении родственника — бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Дёмина, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства», — рассказали в следственном комитете.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, они опрашивают участников и очевидцев инцидента. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, в отношении 34-летнего сына Дёмина возбуждено уголовное дело по факту угроз применения насилия к сотруднику ФСБ (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«Спустя два дня (после вынесения приговора) его (Сергея Дёмина) 34-летний сын посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, 10 сентября суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Барнаула Сергею Дёмину, он обвиняется в получении взяток (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным суда, знакомый чиновника оплатил ему туристическую поездку в Испанию за назначение на должность руководителя муниципальной организации. Позже они вместе потребовали взятку в 15 млн руб. у застройщика, выполнявшего заказ компании. Дёмин успел получить незаконное вознаграждение в размере 3,6 млн руб., после чего был задержан.