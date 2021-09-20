В Новосибирской области подведены промежуточные итоги выборов в Госдуму РФ

Промежуточные итоги голосования в Госдуму РФ подвели в Новосибирской области. На одномандатных округах лидировали кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России», а среди партий больше всего голосов набрала «Единая Россия».

Как сообщила глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона 20 сентября, «Единая Россия» набрала 35,35% голосов, КПРФ – 25,86%, ЛДПР – 9,61%, партия «Новые люди» – 8,71%, партия «Справедливая Россия» – 6,94%.

На избирательном округе №135 лидируют Олег Иванинский от «Единой России» (31,29%), Андрей Жирнов от КПРФ (24,76%) и Игорь Украинцев от партии «Зелёные» (по данным сайта облизбиркома – 9,7%). На округе №136 – Дмитрий Савельев от «Единой России» (40,71%), Ренат Сулейманов от КПРФ (19,82%) и Александр Липаткин от партии «Коммунисты России» (по данным сайта облизбиркома – 7,76%).

В лидеры на округе №137 вышли Александр Аксёненко от партии «Справедливая Россия – за правду» (29,57%), Виталий Новосёлов от КПРФ (24,79%) и Дмитрий Старостенко от «Единой России» (по данным сайта облизбиркома — 13,48%). На округе №138 больше всего голосов набрали Виктор Игнатов от «Единой России» (35,88%), Роман Яковлев от КПРФ (28,31%) и Тимур Гостяев от партии «Новые люди» (по данным сайта облизбиркома — 8,24%).

«Голосование в Новосибирской области прошло в штатном режиме, серьёзных нарушений не было допущено. По предварительным результатам в голосовании приняло участие 815 803 избирателя, что составляет 37,74%», — отметила также Ольга Благо.

Напомним, в ночь на 20 сентября промежуточные итоги голосования на одномандатных округах также подвели в новосибирском обкоме КПРФ.