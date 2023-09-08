Более 130 тыс. избирателей проголосовали на выборах главы Новосибирской области

Облизбирком опубликовал промежуточные данные по явке избирателей на выборах губернатора Новосибирской области: более 130 тысяч граждан отдали свои голоса.

По состоянию на 15.00 часов 8 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования), сообщают в телеграм-канале «Новосибирский облизбирком».

Напомним, что выборы главы Новосибирской области будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске открылся центр общественного наблюдения за выборами главы региона.