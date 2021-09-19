Изменились предварительные результаты по выборам в Госдуму на одномандатных округах Новосибирской области

Данные с избирательных участков в системе альтернативного подсчета голосов Новосибирского обкома КПРФ постоянно обновляются. «Континент Сибирь» зафиксировал изменения на 00.12.00 20 сентября.

По данным системы альтернативного подсчета голосов на 00.12.00 на округе № 135 после подсчета голосов на 132 из 570 УИКов ( 23,16%) продолжает лидировать Олег Иванинский («Единая Россия») – 32,28% или 12201 голос, у Андрея Жирнова (КПРФ) – 25,29 или 9557 голосов. Игорь Украинцев («Зеленые») – 8,01% (3027), Константин Антонов («Родина») – 2,89% (1091).

На округе №136 после подсчета голосов на 104 из 441 УИКа (23,58%) в лидерах также Дмитрий Савельев («Единая Россия») – 37,22% или 14582 голоса, за Рената Сулейманова (КПРФ) – 22,57% (8844), Вячеслава Усольцева («Новые Люди») – 8,44% (3307), Александра Липаткина («Коммунисты России») – 7,34 (2876), Александра Щербака – 5,41 (2118).

На округе №137 после подсчета голосов на 99 из 499 УИКов (19,84%) продолжает лидировать Виталий Новоселов (КПРФ) – 30,53% (13408), у Александра Аксёненко («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») – 21,18% (9300). У Дмитрия Старостенко («Единая Россия») – 15,05% (6610), у Натальи Пинус («Родина») – 9,86% (4332), у Андрея Теряева («Новые люди») – 6,79 ( 2983).

На округе №138 после подсчета голосов на 258 из472 УИКов (54,66%) лидирует Виктор Игнатов («Единая Россия») – 35,89% (27929 голосов). На втором месте по прежнему Роман Яковлев (КПРФ) – 28,4% (22101). У Тимура Гостяева («Новые люди») – 8,31% (6466), у Эдуарда Кожемякина («Партия пенсионеров») – 7,03% (5468), у Андрея Филимошкина («Справедливая Россия- За правду») – 5,56% (4328).