Глава облизбиркома рассказала, как в Новосибирской области будут распределены мандаты «выбывших» из парламента депутатов

Довыборы в Заксобрание Новосибирской области по округу Олега Иванинского с учетом его перехода в Госдуму пройдут в сентябре 2022 года. Мандат другого лидирующего на своем округе парламентария Александра Аксёненко достанется его коллеге по партийному списку.

Глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо в ходе пресс-конференции 20 сентября рассказала, как будут распределены мандаты депутатов Заксобрания региона, лидирующих по предварительным итогам голосования на выборах в Госдуму РФ – председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, единоросса Олега Иванинского и главы комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, представителя партии «Справедливая Россия» Александра Аксёненко.

Как пояснила глава облизбиркома, согласно законодательству, освободившийся мандат должен быть распределён в течение года. В случае с Олегом Иванинским этот срок истечёт к единому дню голосования в сентябре 2022 года, тогда и пройдут выборы по его округу.

«Что касается депутата (Александра) Аксёненко, то он получал мандат в составе списка. Поэтому здесь не требуется проведение дополнительных выборов, будет просто передача освободившегося депутатского мандата», — отметила Ольга Благо. Таким образом, решение будет принято партией «Справедливая Россия — За правду».

Глава облизбиркома также сообщила, что выборы на место освобождённого от полномочий депутата областного Заксобрания Александра Морозова пройдут до июня 2022 года. Напомним, что экс-главе комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам официально было отказано в продолжении полномочий в начале июля. Соответствующее заявление подал в парламент сам Морозов после того, как на него было заведено уголовное дело.

«Полномочия (Александра Морозова) были прекращены в июне, поэтому задачей избирательной комиссии на 2022 год будет провести выборы по этому округу не позднее июня 2022 года», — сообщила Ольга Благо.

Напомним, по предварительным результатам голосования в Госдуму РФ в Новосибирской области кандидат от «Единой России» Олег Иванинский лидировал на 135-м избирательном округе с результатом 31,29%, а кандидат от партии «Справедливая Россия – за правду» Александр Аксёненко – на 137-м округе с результатом 29,57%.