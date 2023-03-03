Бастрыкин поручил проверить управляющую компанию в Новосибирске после жалобы областного депутата

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку одной из управляющих компаний Новосибирска. Поводом стала жалоба на завышенную, по мнению жителей, стоимость оказания коммунальных услуг.



Как следует из сообщения СКР, жители Ленинского района Новосибирска возмутились завышенными, по их мнению, ценами на коммунальные услуги.

«В обращении отмечается, что в районе, по мнению граждан, управляющая компания завышает цены на услуги, что нарушает права граждан», — сообщили в СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя областного управления ведомства Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку и предоставить в доклад о ситуации.

Ход и результаты мероприятий проконтролируют в центральном аппарате СКР.

Обращение со ссылкой на жалобы жильцов направил в Следственный комитет депутат Заксобрания Новосибирской области Яков Новосёлов. Из его сообщения в соцсетях следует, что речь идёт об управляющей компании «СПАС-Дом».

В социальных сетях парламентарий сообщает, что аналогичное послание он направил в администрацию президента России.

«Чтобы поддержать жителей, государство сняло часть налогов на добавленную стоимость с управляющих компаний. Значит, теперь управляющие компании могут и не платить часть налогов государству, поэтому должны меньше собирать с жителей за свои услуги», — написал Яков Новосёлов на своей странице «ВКонтакте».

Депутат также опубликовал в соцсети ответ управляющей компании на его запрос. В нём представители УК заявляют, что цены на жилищно-коммунальные услуги не зависят от режима налогообложения.

Ответ «коммунальщиков» депутата не удовлетворил, и он решил направить жалобы в вышестоящие инстанции.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ООО «УК «СПАС-Дом», компания обслуживает более 600 многоквартирных домов в шести районах Новосибирска. Генеральный директор организации – Евгений Малай.

Напомним, что коммунист Яков Новосёлов в 2020 году победил на выборах в Заксобрание депутата Олега Сметанина (выдвигался от «Единой России»).