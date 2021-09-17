Стало известно, как отдыхают жители России в 2022 году

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней на 2022 год, сообщает официальный telegram-канал кабмина.

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год. Согласно документу, новогодние праздники продлятся десять день, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта», — уточняется в сообщении.

Новогодние праздники 2022 года продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Количество праздничных дней в мае в общей сложности составит восемь дней — с 30 апреля по 3 мая, с 7 мая по 10 мая.

В феврале жители России будут отдыхать 23-числа, в марте праздничные дни намечены с 6-го по 8-е число. В 2022 году выходными также будут трехдневные периоды 11-13 июня и 4-6 ноября. Всего 28 дней станут праздничными датами по производственную календарю 2022 года, включая 31 декабря 2021 года.

Напомним, 31 декабря текущего года было объявлено выходным днем постановлением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре 2020 года.