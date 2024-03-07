Новосибирск и Красноярск вошли в топ направлений на мартовские праздники

Больше всего россияне будут путешествовать по стране – на города РФ приходится 79,7% авиабронирований и 97,38% жд-поездок. Об этом сообщают эксперты сервиса путешествий tutu, которые проанализировали самые популярные маршруты на предстоящие мартовские праздники.

Среди самых востребованных авианаправлений Москва с долей пассажиров – 18,8%, Санкт-Петербург – 8,4%, Сочи – 6,2%, Калининград – 3%, Минеральные Воды – 2,9%. В топ-10 популярных городов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Самара и Тюмень.

За границу россияне полетят в Узбекистан (доля купленных авиабилетов – 18,55%), Азербайджан (13,6%) и Армению (10,92%). Среди стран дальнего зарубежья популярны Турция (7,8%) и ОАЭ (4,37%).

Топ «женских» авианаправлений на праздники также возглавляют Москва и Санкт-Петербург – на них приходится 24,5% и 13% бронирований авиабилетов соответственно. В число популярных городов у женщин-пассажиров попали и Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкала, Мурманск. А самые востребованные полеты за границу – в Стамбул (доля пассажиров – 14,2%), Ереван (10,4%), Дубай и Минск (по 7,5%), а также в Ташкент (5,7%).

Аналитики tutu отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Среди популярных жд-направлений у женщин, помимо двух столиц, также Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер, Екатеринбург и Симферополь. Доля женщин-пассажиров в Москву – 27,7%, в Северную столицу – 12,9%, в Краснодар – 4,1%, в Ростов-на-Дону – 3,7%, в Сочи – 2,1%, в Адлер и Екатеринбург – по 1,8%, в Симферополь – 1,6%.

По данным аналитиков tutu, количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

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