Губернатор Новосибирской области предупредил о четвёртой волне коронавируса

Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что, по его мнению, жители региона не избегут очередной волны коронавируса. Он отметил, что областное правительство к ней уже готовится.

О вероятности наступления четвёртой волны коронавирусной инфекции губернатор напомнил в эфире специального выпуска программы «Вести Новосибирск» 16 сентября.

«Считаю, что четвёртая волна будет, и к ней надо готовиться», — сказал Андрей Травников.

Глава региона выразил надежду, что очередная волна заболевания будет менее масштабной, чем предыдущая, поскольку в регионе активно проходит вакцинация населения. Губернатор отметил, что благодаря прививке инфекция в большинстве случаев переносится в лёгкой форме.

Андрей Травников также сообщил, что в преддверии роста заболеваемости областной минздрав зарезервировал дополнительный запас коек для пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

«Сегодня в преддверии четвёртой волны держим дополнительный запас коек в красных зонах, чтобы, если что-то произойдёт, была возможность оказать медпомощь моментально», – сообщил губернатор.

Напомним, о подготовке к очередной волне коронавируса в минздраве Новосибирской области сообщили ещё в начале сентября. Как рассказал глава ведомства Константин Хальзов, в регионе приостановлено обратное перепрофилирование медицинских учреждений, работающих в формате «ковидных» госпиталей.

В августе Андрей Травников сообщал, что, несмотря на прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусом, вводить новые ограничения в регионе пока не планируется. При этом он призвал жителей не расслабляться и соблюдать действующие санитарные требования.

На днях глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил снижение заболеваемости коронавирусом в регионе, при этом с начала осени показатель суточной смертности от COVID-19 в Новосибирской области уже несколько раз достигал рекордного значения за всё время пандемии.