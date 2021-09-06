Суточный рекорд смертности от COVID-19 повторился в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 6 сентября в Новосибирской области от COVID-19 скончались 13 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии коронавируса.

От заболевания умерли 13 пациентов: мужчины в возрасте 51, 81, 48, 63, 76 лет, две 83-летние женщины и женщины в возрасте 41, 69, 72, 56, 75 и 76 лет. Аналогичное число смертей от заболевания было зафиксировано 14 и 31 августа. Всего от коронавируса в регионе, по данным оперштаба, скончались 2 721 человек.

За сутки заболевание выявили у 165 жителей Новосибирской области (5 сентября — 168). В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него госпитализированы 1 965 человек (днем ранее — 1 915), в отделениях реанимации находятся 162 пациента (5 сентября — 160). Аппарат ИВЛ требуется 16 жителям региона (днем ранее — 16).

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус выявили у 169 человек (днем ранее — 172), скончались пять пациентов (5 сентября — 4). В обсерваториях, медицинских стационарах и на домашней изоляции находится 9 595 человек (днем ранее — 9 825).

В Алтайском крае, по данным на 6 сентября, зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом (5 сентября — 240), скончались 20 человек (днем ранее — 23). В «ковидных» госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2 683 человека (днем ранее — 2 664). Тяжело переносят заболевание 539 пациентов (5 сентября — 542), из них подключено к аппаратам ИВЛ — 211 (днем ранее — 215).

Напомним, Росстат опубликовал данные о числе зарегистрированных умерших с диагнозом COVID-19 в регионах России за июль 2021 года. Официальная информация о количестве погибших в Новосибирской области оказалась выше в шесть раз — 1 703 жителя региона, когда оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщал о 267 погибших.