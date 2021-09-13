Проспект Димитрова в Новосибирске отремонтируют к 20 сентября

Ремонт дороги на проспекте Димитрова в Новосибирске, который ведётся с начала сентября, планируется завершить через неделю. Уже готово 70% работ, сообщили в мэрии.

Дорожные работы на участке проспекта Димитрова от ЦУМа до улицы Ленина при хорошей погоде планируется завершить к 20 сентября, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании в понедельник.

Ранее предполагалось, что ремонт будет окончен к 22 октября.

«На участке полностью выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ведётся устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси SP-16Э. Далее будет уложено тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси, будут подняты смотровые колодцы инженерных коммуникаций и дождеприёмные колодцы, попадающие в зону ремонтных работ», — рассказали также в пресс-службе мэрии 13 сентября.

Длина ремонтируемого участка – 423 метра. Работы выполняет ООО «ДорСтройФлот», их стоимость составляет 17,4 млн руб. Часть этих средств поступила из федерального бюджета в качестве дополнительного финансирования.

Ремонт проспекта Димитрова проходит в Новосибирске параллельно с реконструкцией Вокзальной магистрали. Обе дороги вошли в число гостевых маршрутов Международного молодёжного чемпионата по хоккею в 2023 году.

Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Новосибирске проведут реконструкцию ещё одного гостевого маршрута предстоящего спортивного события — проспекта Маркса.