Дорожки для электросамокатчиков создадут на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Новосибирские власти презентовали комплексный проект благоустройства Вокальной магистрали, которую приводят в порядок к Международному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Помимо прочего, здесь появятся дорожки для передвижения на велосипедах и электросамокатах.

Велосипедные дорожки планируется оборудовать на участке от железнодорожного вокзала до площади Ленина. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании 10 сентября, Вокзальная магистраль станет одним из гостевых маршрутов международного чемпионата.

По словам вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова, необходимость обустроить велодорожки продиктована в том числе распространённостью проката электросамокатов в Новосибирске.

«Нужно создавать инфраструктуру для этого вида индивидуального транспорта», — отметил Олег Клемешов на совещании в пятницу.

В число запланированных работ также входит озеленение пешеходной зоны – с обеих сторон магистрали посадят липы, сибирский боярышник и газонную траву, а также оборудуют цветники. Кроме того, власти намерены освободить улицу от «визуального мусора», ликвидировав около половины рекламных конструкций – из 27 объектов предполагается оставить 14.

Также, как ранее сообщал мэр Анатолий Локоть, на Вокзальной магистрали планируется создать выделенную полосу для общественного транспорта, для чего вдоль улицы ликвидируют парковочные места. Как отмечают в пресс-службе мэрии, такая задумка предусмотрена программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018-2030 годы.

Сейчас проходит ремонт проезжей части улицы. От улицы Советской до проспекта Димитрова уже выложен выравнивающий слой асфальтобетона. Также устанавливаются бордюрные камни и обустраиваются газоны для отделения тротуаров – по словам Олега Клемешова, они заменят прежнее ограждение, которое мешало уборке пешеходной части и выглядело неэстетично.

Ранее сообщалось о том, когда пункты проката электросамокатов в Новосибирске уйдут на «зимовку».