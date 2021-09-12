Новосибирцы отметили юбилей Александра Невского

В Новосибирской области отпраздновали 800-летие со дня рождения Александра Невского, вокруг имени которого в регионе последнее время идут жаркие споры. Торжественные мероприятия – крестный ход на Красном проспекте и молебен в одноимённом соборе — прошли в воскресенье, 12 сентября.

На торжественных мероприятиях присутствовали как губернатор Новосибирской области Андрей Травников, так и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступавший против того, чтобы отдать дань памяти полководцу, переименовав в его честь площадь Свердлова в областном центре.

В день празднований на сайте правительства Новосибирской области подчеркнули значимость фигуры князя в российской истории. Региональные власти напомнили, что благодаря Александру Невскому, одержавшему ряд побед над шведами и крестоносцами в тринадцатом веке, в том числе в Ледовом побоище, прекратилась экспансия на Русь с Запада.

«Тридцатые и сороковые годы тринадцатого века – очень трудное время в истории Руси: разделённое феодальной раздробленностью государство, на которое с востока шли монгольские орды, а с запада надвигались шведы и рыцари-крестоносцы. Именно в этот тяжёлый период Александр Ярославович, княживший в Новгороде, одержал ряд прославленных побед над шведами и крестоносцами, в результате отстояв целостность северо-западных русских земель», — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Празднования в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского проходят в России в соответствии с указом президента Владимира Путина. Как отметили в правительстве региона, документ подписан «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия и укрепления единства российского народа».

Напомним, весной в регионе разгорелась дискуссия по поводу переименования площади Свердлова в Новосибирске в честь Александра Невского — с такой инициативой выступил в марте вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панфёров. На днях следователи отказались заводить уголовное дело в отношении директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова, высказавшегося на нашумевшую тему в соцсетях, ранее в его сообщениях правоохранители заподозрили признаки экстремизма.