Следователи вызвали на разговор новосибирца за пост о переименовании площади Свердлова

Директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в следственный комитет после его поста на Facebook, где он рассуждал о необходимости переименования площади Свердлова. Об этом руководитель учебного заведения сообщил в социальных сетях 16 августа.

В посте, привлёкшем внимание правоохранителей, директор колледжа поддержал начавшуюся ещё весной дискуссию о переименовании площади Свердлова. Он заявил, что объект не должен быть переименован в честь полководца, при этом, по его мнению, прежнее название оставлять также не стоит.

«Мы обсуждали особенности исторической личности Александра Невского. По мнению заявителей, я высказался недостаточно уважительно об Александре Невском и его воинских подвигах», — рассказал Сергей Чернышов «Континенту Сибирь», отметив, что претензии следователей относятся к примечаниям статьи 354 УК РФ (Реабилитация нацизма) об осквернении воинской славы России.

Встреча директора колледжа со следователями назначена на 17 августа. Сергей Чернышов готовится к ней вместе с юристами.

Напомним, впервые с предложением переименовать площадь Свердлова в Новосибирске выступил вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панфёров. Позже зампредседателя регионального парламента подробно обосновал свою позицию.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также его соратники по КПРФ и вице-мэр Анна Терешкова, экстравагантно высказавшаяся по вопросу переименования, инициативу не поддержали. В числе тех, кто встал на сторону Панфёрова — руководитель Новосибирского регионального отделения общероссийского общества «Царьград» Евгений Цыбизов, представители Новосибирского отдельского казачьего общества, а также ряд депутатов Государственной Думы.

Своё мнение по этому вопросу выразили и сами новосибирцы, приняв участие в соответствующем опросе.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирский городской открытый колледж совместно с мэрией города открывает регистрацию на бесплатное бизнес-обучение для предпринимателей.