Следственный комитет не стал возбуждать дело из-за поста новосибирца об Александре Невском

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела против директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. В его посте по поводу переименования площади Свердлова в площадь Александра Невского не обнаружено экстремистках высказываний.

Как рассказывал «Континент Сибирь», в августе Сергея Чернышова вызвали в следственный комитет после его поста на Facebook, где он рассуждал о необходимости переименования площади Свердлова. «Мы обсуждали особенности исторической личности Александра Невского. По мнению заявителей, я высказался недостаточно уважительно об Александре Невском и его воинских подвигах», — рассказал Сергей Чернышов тогда нашему изданию, отметив, что претензии следователей относятся к примечаниям статьи 354 УК РФ (Реабилитация нацизма) об осквернении воинской славы России.

«По итогам доследственной проверки 1 сентября вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, – написал директор колледжа на своей странице в соцсети, – своим постом в Фейсбуке Александра Невского я никак не обидел, ровно, как и не оскорбил религиозные чувства верующих».

Интересы Сергея Чернышова представляла адвокат Ирина Конюхова из Адвокатское бюро «Гребнева и партнеры». По словам Чернышова, она написала пару жалоб на процессуальные действия, по итогам которых пришли ответы из региональной прокуратуры. Из них он узнал, что была проведена экспертиза его высказываний, которая не обнаружила состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Ранее следственными органами СК России по Новосибирской области была организована доследственная проверка в отношении краеведа Андрея Позднякова. Поводом к проверке стала его авторская колонка, опубликованная 7 мая этого года на информационном сайте НГС, в которой краевед критикует существующие формы празднования Дня Победы и высказывает свою точку зрения на то, как нужно отмечать важную для страны дату.