Почему после того, как массовая истерия по поводу коронавируса пройдет, в образовании не изменится примерно ничего – и изменится все.

С прошлого понедельника 16 марта большинство российских университетов перешли на дистанционное обучение. Так ситуация звучит официально. В реальности иначе: с прошлого понедельника почти все в российском образовании пытаются осознать, что же произошло, и что со всем этим делать.

Ситуация, как всем известно, развивается стремительно, лавинообразно и непредсказуемо. Еще пару недель назад жизнь шла своим чередом, но вот в воскресенье, 15 марта выходит чрезвычайный приказ Минобрнауки РФ – всем вузам рекомендовано отказаться от очных занятий. Дальше – больше: всем школам предписано продлить каникулы. Колледжи в Новосибирске держались до последнего (большинство из них – регионального подчинения, ждали приказов от Минобра Новосибирской области), но уже с этого понедельника также переходят на дистанционное обучение.

Мое глубокое убеждение: принятые меры неадекватны ситуации, и никак не могут быть объяснены разумно в предлагаемой публично логике (защита от эпидемии). Слишком небольшое количество заболевших, слишком низкий уровень заболеваемости среди возрастной категории студентов – всех разумных аргументов слишком мало, чтобы на месяц (а где-то до конца семестра, считайте, что на полгода!) останавливать привычный ход жизни целой огромной отрасли жизни. Варианта два: либо мы наблюдаем классическую ситуацию «черного лебедя» (то есть, череду в целом неразумных действий, чьи авторы ситуативно реагируют на стихийно развивающиеся события), либо – большой социальный эксперимент. Последнее нуждается в пояснении.

Варианта два: либо мы наблюдаем классическую ситуацию «черного лебедя», либо – большой социальный эксперимент

Дело в том, что резкий и стихийный переход на дистанционное обучение, на мой взгляд, выявил простую истину: большинство бравурных отчетов о развитии этой отрасли в российском образовании – не более, чем фикция. В большинстве российских университетах, в подавляющем большинстве школ и почти ни в каких колледжах не сложилось никаких условий для реального дистанционного образования – хотя каждая из перечисленных организаций непременно отчитывается на любой проверке своей предельно совершенной «электронно-информационной образовательной средой». В сети мы найдем сотни примеров, как занятия по физкультуре проводятся в инстаграме, лекции – в онлайн-играх, семинары в каком-нибудь мессенджере. Все это забавно, но это совершенно точно означает: никакой работоспособной среды онлайн-обучения в таких вузах никогда не было. Преподаватели пишут в соцсетях тысячи постов, как они экспериментируют с вебинарными площадками – это означает, что никаких площадок для вебинаров в этих вузах никогда не было. Прямо сейчас, под забавные мемы про студентов и преподавателей перед компьютерами мы наблюдаем общенациональный каминг-аут: все мы, как правило, обманывали друг друга, что можем учить студентов и школьников в онлайне.

А что это означает, если называть вещи своими именами? Это означает, что нет никакого перехода на дистанционное обучение. Есть массовая имитация образовательного процесса, пока еще сопровождаемая еще и хайпом: о, клево, физкультура в инстаграме! Только редкие разумные голоса говорят: дистанционное образование – это совершенно другая дидактика, методика образовательного процесса, это не просто лекции в онлайне, а качественно иная логика образовательного процесса. И только редкие вузы (в основном, московские, из ТОП-10) смогли обеспечить буквально за пару дней качественную среду для преподавателей, уверенную методическую поддержку в переходе на дистанционное обучение, достаточный набор качественных материалов для онлайн-обучения. Между делом, замечу: странно, что эти вузы еще не обвинили в провокации и спланированной акции с этим коронавирусом.

Если мы признаем, что нынешняя ситуация – в основном, фикция, это дает много козырей тем, кто скептически относится к ландшафту отечественного образования в целом. Например тем, кто давно говорит, что если заменить лекции в большинстве российских вузов на онлайн-курсы ведущих университетов, то ничего особенного не изменится. Самое страшное (или забавное) – скорее всего, по итогам нынешнего карантина мы увидим ровно это. И тогда летом где-нибудь в Министерстве соберется большое совещание, в большом зале будут сидеть ректоры, а какой-нибудь заместитель министра доложит итоги карантина: месяц-два все пользовались онлайн-курсами, образовательные результаты не изменились, какие будут аргументы против того, чтобы продолжить эксперимент? И какие в самом деле будут аргументы?

Предположим, что этого не случится. Как тогда ситуация с коронавирусом повлияет на систему образования? Твердо и уверенно могу заявить: никак. К прежней модели «горловой нагрузки» с радостью вернуться все: и преподаватели, и методисты, и администраторы. Это привычно, это проще, это не требует дополнительного напряжения. Как читали эти лекции в последние «дцать» лет, как считали зарплату по формуле «количество часов в аудитории, умноженное на стоимость часа» — так и будут продолжать. И только диссиденты нет-нет, да вспомнят иногда: а помните, что мы когда-то пытались всех учить дистанционно, и вроде мир никак не изменился? Но ему будут только отвечать: так это же была чрезвычайная ситуация!

Обязательно найдутся и те, кто этой ситуацией воспользуется для того, чтобы протащить революционные изменения в своем учреждении

Впрочем, среди выгодополучателей нынешней ситуации будут не только ведущие московские университеты. Обязательно найдутся и те, кто этой ситуацией воспользуется для того, чтобы протащить революционные изменения в своем учреждении. Например, перейти на смешанное обучение (часть в онлайн, часть очно), либо на технологию «перевернутого класса» (новую тему проходим самостоятельно, затем на уроках разбираем появившиеся вопросы). Кому-то это позволит перейти от скучной начиточной системы (начитка уйдет в онлайн и в самостоятельную работу – там ей самое место) к системе, когда самое ценное время в аудитории тратится на исследовательскую, проектную деятельность, совместный научный поиск, проактивное обучение. Такие потом и станут лидерами системы, и лет через двадцать напишут книжку, где будут вспоминать: тогда, в 2020 году все ждали конца света, покупали гречку и туалетную бумагу, а мы наконец смогли быстро и эффективно создать новую образовательную модель. Спасибо, прекрасный 2020 год!

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