Глава СК России заинтересовался травмированием ребенка в новосибирском ПКиО «Березовая Роща»

Ольга Степанова
 
Глава СК России заинтересовался травмированием ребенка в новосибирском ПКиО
Фото: unsplash.com

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 14-летней девочки на территории веревочного парка в новосибирском парке «Березовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что девочка при спуске с высоты упала на землю, получив перелом бедра. Пострадавшая госпитализирована. В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, о принятом по ее итогам решении, а также установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что директор батутного центра в Новосибирске пойдет под суд за травмы десятков детей и подростков.

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