Заморозки придут в Новосибирскую область с началом осени

Резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в первые дни сентября. Ночная температура в течение наступившей недели будет опускаться ниже ноля.

Синоптики сообщили о резком похолодании в Новосибирской области — в первые осенние ночи в регионе ожидаются заморозки до -3 градусов.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 31 августа в Новосибирской области будет +13…+18 градусов, а ночью — +2…+7, местами до +12 градусов. 1 и 2 сентября дневная температура составит +14…+19 градусов, ночью в среду похолодает до +1…+6 градусов (местами до +11), в четверг – до +3…+8 градусов. В обе ночи ожидаются заморозки до -3 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», уже к выходным значительно потеплеет. В субботу, 4 сентября, сервис обещает дневную температуру до +24 градусов, а в воскресенье, 5 сентября, — до +27. Согласно долгосрочному прогнозу, столбик термометра в регионе будет подниматься выше +20 градусов вплоть до 8 сентября.

Напомним, ещё на прошлой неделе в Новосибирской области объявляли экстренное предупреждение из-за жары.