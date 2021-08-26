Экстренное предупреждение объявили в Новосибирской области из-за жары

В Новосибирской области продолжаются последние этим летом жаркие дни. Синоптики предупредили жителей региона о возросшей пожароопасности из-за высоких температур – перед выходными в областном центре воздух прогреется до +30 градусов.

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили о высоком риске возникновения природных пожаров из-за жаркой погоды в Новосибирской области. По данным синоптиков, 27 августа дневная температура воздуха в регионе поднимется выше +30 градусов.

«27.08 по западу сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше. 27-30.08 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса)», — говорится в сообщении гидрометцентра.

27 августа в Новосибирске днём ожидается +28…+30 градусов, 28 августа, — +26…+28, и только 29 августа воздух остынет до +23…+25. Ночи при этом ожидаются прохладными – в пятницу после захода солнца температура будет понижаться +14…+16, а на выходных – до +13…+15 градусов.

В субботу и воскресенье также местами ожидаются дожди и грозы.

Ранее сообщалось о том, что в последнюю неделю лета в сибирских регионах наступит жара, а средняя температура воздуха в августе в России не опустится ниже нормы.