В Новосибирск на выходных придет минусовая температура

Сервис Яндекс Погоды привел данные метеонаблюдений о том, какая температура ожидает новосибирцев в грядущие выходные дни, 6-7 апреля. В субботу, 6 апреля, в Новосибирске весь день будет ясно. Температура днем составит +10…+16°С. Скорость ветра и утром, и вечером составит 1,2 м/с.

Однако в воскресенье, 7 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха в Новосибирске составит +1…+4°С. Днем она достигнет +1…+2°С, а вечером ожидается -1°…+1°С.

На следующей неделе, по данным сервиса, в городе сохранится прохладная погода, самой высокой отметки столбик термометра достигнет днем вторника, 9 апреля, и составит +11°С.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область вошла в число худших регионов по комфорту городской среды.