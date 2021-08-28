После нескольких дней противостояния с националистами федеральная сеть доставки суши «Ёбидоёби» принесла извинения за рекламу с чернокожим парнем.

14 августа в социальных сетях федерального доставщика суши «Ёбидоёби» появилась новая реклама, где изображены чернокожий парень и три девушки, которые улыбаются и едят суши, а 24 августа – ещё один пост, где чернокожий молодой человек держит в руках два суши и думает, какое из них употребить в пищу первым.

После появления второй рекламы, под постом стали появляться негативные комментарии, а радикальное националистическое движение «Мужское государство» Владислава Позднякова стало призывать россиян делать у изготовителя суши ложные заказы, а по приезде доставщика отказываться от его получения под предлогом того, что «ждали доставщика-негра».

Сайт vc.ru сообщил, что травля сети доставки суши координировалась через Telegram-канал «Поздняков». «В том же канале кто-то слил мой личный номер телефона: теперь мне постоянно звонят или пишут с угрозами и регистрируют мой телефон на десятках сайтов», – цитирует vc.ru сооснователя «Ёбидоёби» Константина Зимен.

Управляющий сети в Новосибирске Сергей Измайлов сегодня рассказал НГС, что после угроз националист перешли к тактике нанесения сети неприемлемых экономических потерь: «Практические действия начались ночью позавчера и вчера. У них есть телеграм-канал, там 83 тысячи человек, и они делают заказы в большом количестве. Звонят из разных городов, делают несуществующие заказы».

«Они сделали очень большое количество заказов с разных номеров телефонов, какие-то номера мы успеваем вычислять, прозванивать – они даже отвечают, подтверждают заказ. Мы его готовим, наш курьер приезжает, а его спрашивают: «Вы негр?» Он говорит, что нет. «Тогда мы не будем забирать – в рекламе негр, и мы думали, что приедет негр», – добавил Сергей Измайлов.

Помимо ложных заказов, сайт «Ёбидоёби» несколько дней подвергался DDOS-атакам, а на многих площадках-отзовиках, онлайн-картах, AppStore, Google Play в отношении сети во множестве стали появляться негативные отзывы.

В итоге, приблизительно в 21.30 сеть доставки суши не выдержала прессинга националистов и принесла публичные извинения. В Instagram-аккаунте новосибирского отделения «Ёбидоёби» появился пост следующего содержания: «От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху. Прежде всего мы хотим делать качественный продукт, который радует наших клиентов».

UPD. В комментарии «Континенту Сибирь» Сергей Измайлов сообщил, что решение о размещении извинений приняло руководство сети «Ёбидоёби»: «Владельцы франшизы в Новосибирске не имеют ни какого отношения к этим извинениями. Руководство компании приняло такое решение. Компания сдалась под напором огромных убытков и невозможности спокойно работать».

Сергей Измайлов подтвердил, что посты с аналогичными извинениями появились в аккаунтах всех территориальных отделений сети. «Мы были против, так как это проявление слабости. А так же неуважение к тем людям которые участвовали в этой рекламе. Ну и на напоследок потому что это националисты, теперь они поймут что так можно со всеми кто в чем то им не угодил», – выразил собеседник «Континента Сибирь» личное отношение к ситуации.

«Написаны заявления в полицию. Приложены скрины с угрозами жизни. В Telegram-канале этих людей открыт доступ, там можно прочитать все эти призывы к травле, призыву делать ложные заказы по городам, записи разговоров с персоналом, скрины того как используют личные номера сотрудников для звонков», – также добавил управляющий сети в Новосибирске.

«Континент Сибирь» будет следить за правовыми последствиями инцидента.