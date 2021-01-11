В Новосибирске усиливается конкуренция в сегменте доставки суши и роллов. В 2020 году в город вышла красноярская сеть «Ёбидоёби» (в переводе с японского — «лучший день — суббота»), которая анонсировала «Континенту Сибирь» планы по экспансии в 2021 году.

Напомним, что компания «Ёбидоёби» была основана в 2016 году и начала своё существование как локальный игрок по доставке суши и роллов в Красноярске. С учетом нестандартного названия и активного маркетинга компания начала экспансию.

2020-ый год стал знаковым для «Ёбидоёби». Во-первых, компания продала 100 франшиз, рассчитывая выйти в 100 городов страны. Во-вторых, вышла в Казахстан.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании «Ёбидоёби», партнёры в Новосибирске приобрели франшизу ещё весной, но из-за пандемии отложили своё открытие. «Первая кухня была открыта лишь в ноябре, но уже показывает хорошие результаты. Она располагается на Кирова и по зоне доставки почти полностью закрывает правый берег и часть левого, — отметили в «Ёбидоёби». — Партнёры поставили для себя 2 главных приоритета. Это качество продукции и скорость доставки. Предельным временем доставки выбран 1 час. Для достижения такой скорости планируют открыть не менее 9 кухонь на территории Новосибирска. Вторая уже находится на стадии подписания договора аренды на улице Объединения. Далее весной планируется открытие первой кухни на левом берегу».

В компании также отметили, что у новосибирских партнёров амбициозные планы: они выкупили франшизу на Краснодар и Новороссийск и во второй половине 2021 года планируют открытие уже в этих городах.

«Если говорить конкретно про Новосибирск, то на продажи этого города возлагаются очень большие планы. Это один из крупнейших городов России и на наш взгляд самый развитый за Уралом. Конечно и рынок доставки очень развит. Есть большое количество игроков, и среди них есть достойные конкуренты. 2020 год изменил взгляды всего мира к доставке товаров и еды в первую очередь. И общая задача всех игроков этого рынка не мешать друг другу, а подхватить эту волну и переключить людей с традиционного общепита на себя. Именно этим мы активно и занимаемся», — пояснил управляющий франшизой «Ёбидоёби» в Новосибирске Сергей Измайлов.

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