Один из подрядчиков новосибирской ледовой арены оказался под угрозой банкротства

Арбитражный суд рассматривает иск о банкротстве ООО «Строймонтаж» — одного из подрядчиков строительства ледовой арены, которую возводят к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске. Ранее власти региона заявляли об отставании от графика работ на объекте.

Компании «РСТ Энерджи» и «Техносервис» подали исковые заявление в арбитражный суд с требованием признать несостоятельность московского ООО «Строймонтаж» — компания входит в число подрядчиков строительства нового ЛДС в Новосибирске. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Детали дела в суде не сообщают.

Известно, что «РСТ Энерджи» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а «Техносервис» — в Краснодаре.

ООО «Строймонтаж» — подрядная организация генерального подрядчика строительства ЛДС в Новосибирске, московской компании «ЭлинАльфа». Аукцион на возведение объекта «ЭлинАльфа» выиграла в мае 2019 года, начальная цена торгов составила 5,7 млрд руб. Компания также стала строителем ледовой арены для Универсиады-2019 в Красноярске.

ООО «Строймонтаж» на рынке с 2014 года, специализируется на генподрядных и субподрядных работах. В спектр деятельности компании входят общестроительные и специализированные работы, в том числе отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и т.д.

Напомним, минстрой Новосибирской области заявил о серьёзном отставании от графика строительства ледовой арены. При этом власти заверили, что объект будет сдан в намеченные сроки.