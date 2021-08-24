Новосибирский кардиодиспансер возобновил работу по профилю

Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер возобновил работу по основному профилю. Ранее в нем принимали тяжелобольных пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 23 августа Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер начал принимать пациентов по основному профилю. В течение двух летних месяцев учреждение было инфекционным госпиталем для тяжелобольных пациентов с COVID-19, которых переводили из других больниц.

«Мы переводили или выписывали пациентов, последнего — во вторник на прошлой неделе. В среду у нас была санитарная обработка, в четверг полная генеральная уборка после санитарной обработки. И с понедельника мы открыли прием для кардиологических пациентов в поликлинике и начинаем госпитализацию на специализированные кардиологические койки», — сообщила главный врач учреждения, главный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Новосибирской области Оксана Дуничева.

Ранее на 126 коек кардиодиспансера госпитализировали самых сложных пациентов с коронавирусом — с сочетанной патологией, чаще всего сердечно-сосудистой. При этом операционная деятельность была приостановлена. Весь стационар был объявлен «красной зоной», а поликлиника — «зеленой». За каждым отделением закрепили кабинеты, в которых принимали амбулаторных больных.

Уточняется, что плановая госпитализация кардиохирургических пациентов начнется после того, как кардиодиспансер получит результаты смывов из операционных и реанимации.

Напомним, накануне в региональном Роспотребнадзоре сообщили о снижении числа заболевших COVID-19 в Новосибирской области на протяжении последнего месяца. По данным на 23 августа, в регионе за сутки коронавирус выявили у 175 человек — в последний раз такой показатель был зафиксирован в середине июля.

В Новосибирской области в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19 продолжается обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей, при этом новосибирские власти готовятся к четвертой волне COVID-19. «Континент Сибирь» писал о том, удастся ли избежать четвертой волны коронавируса в Новосибирске. Своим мнением поделился новосибирский ученый Сергей Седых.