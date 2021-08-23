Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области продолжает снижаться – Роспотребнадзор

Тенденция по снижению числа заболевших коронавирусной инфекцией отмечается в регионе на протяжении последнего месяца. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве 23 августа, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Руководитель управления отметил, что за прошедшую неделю зарегистрировано 1 279 случаев заболеваемости COVID-19, что на 3 % меньше предыдущей недели.

«Таким образом, снижение заболеваемости опасной инфекцией отмечается уже четвертую неделю. По дням недели регистрировалось от 190 до 175 случаев заболевания — есть тенденция к понижению. Средний темп прироста также снизился за последнюю неделю и составляет 0,32. При том, что ранее он составлял 0,35-0,37», — добавил он.

Александр Щербатов также уточнил, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области тоже уже четвертую неделю меньше единицы. По его словам, это хороший прогностический признак, свидетельствующий о стабилизации и снижения заболеваемости в регионе.

Добавим, что ранее «Континент Сибирь» писал о том, удастся ли избежать четвертой волны коронавируса в Новосибирске. Своим мнением, удастся ли сохранить понижение числа заболевших, поделился новосибирский ученый Сергей Седых.