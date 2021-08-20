Удастся ли избежать четвертой волны – ученый спрогнозировал, что ждет новосибирцев в сентябре

По данным Роспотребнадзора темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области в последние недели сокращается. Удастся ли сохранить понижение числа заболевших и избежать четвертой волны – своим мнением с «Континентом Сибирь» поделился научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых.

По словам ученого, если сравнивать Яндекс.статистику по коронавирусной инфекции в августе 2020 и 2021 года, то год назад с начала пандемии суточный прирост заболевших по всей России составлял примерно 5 000. Сегодня он составляет более 20 000 заболевших в день по всей России. Максимальный прирост наблюдался в конце 2020 года, и нет никаких оснований считать, что к октябрю-декабрю 2021 года не будет 3-5-кратного увеличения числа заболевших, как и в прошлом году.

«Но если год назад прирост заболевших начинался с 5 000 человек, то сейчас он будет начинаться с 20 000. Наступит осень — дети пойдут в школу, горожане вернутся из отпусков, и соответственно, стоит ожидать резкий рост числа заболевших. Те ковидные госпитали, которые опять закрывают, к ноябрю, вероятно, снова начнут открывать. Но представьте, если в ноябре-декабре 2020 года было 20 тысяч заболевших, и медучреждения не справлялись, то в этом году в случае повторения пятикратного роста, то есть 100 тысяч заболевших в день, ситуация будет сравнима с катастрофой», — отметил Сергей Седых.

Конечно, можно делать благополучный прогноз, что третья волна закончится и новой не будет, добавляет ученый, но по его мнению это скорее, самообман.

«Я молекулярный биолог, и в науке не принято рассматривать только положительные возможные исходы, всегда рассматривается и негативный сценарий. И на мой взгляд, он таков, что когда кончится третья волна, четвертой не избежать – скорее всего она будет, несмотря на то, что вчера заболеваемость снизилась на 5%. Говорить о положительной динамике можно было бы, когда заболеваемость снизится хотя бы в 3 раза, до уровня мая 2021 года, когда началась третья волна. Сегодня, к сожалению, это не так. И нет оснований считать, что она вдруг снизится к сентябрю. Каждый год люди начинают больше болеть осенью, ездить в метро, транспорте, электричках – вакцинированные и невакцинированные, с масками и без масок. Крайне мал процент того, что это никак не отразится на динамике заражений ковидом. Я бы этого не ждал. Хотелось бы сказать, что все хорошо, но это будет неправильно. Единственное, что можно посоветовать – это продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, носить маски. Даже если это не спасет от заражения, то человек получит меньшую заражающую дозу вируса, и болезнь перенесется человеком немного легче», — считает эксперт.

Ранее ученый рассказал, влияет ли вакцина на репродуктивные функции у женщин и мужчин, а также объяснил, почему не стоит бояться вакцинироваться от ковида.