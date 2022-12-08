В Красноярском крае из-за роста заболеваемости ввели карантин в школах

Распространение ОРВИ стало причиной перевода на карантин 158 школьных классов Красноярского края. Все ученики находятся на дистанционном обучении.

«На сегодня ученики 158 классов из 40 школ края находятся на дистанционном формате обучения из-за заболеваемости ОРВИ», — сообщил в своем ТГ-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Всего в регионе находится 841 муниципальная школа. При отсутствии более 20% учеников класс переводится на карантин и дистанционное обучение. С 28 ноября по 4 декабря к врачам обратилось более 18 тысяч человек с ОРВИ. Рост заболеваемости детей составил 29,7%, взрослых — 41,2%.

Напомним, что ранее власти Новосибирской области заявили о возможном перепрофилировании педиатрических коек центральной районной больницы в инфекционные.