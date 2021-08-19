Новосибирский ученый исключил влияние вакцины «Спутник V» на репродуктивные функции

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых рассказал «Континенту Сибирь», влияет ли вакцина на репродуктивные функции у женщин и мужчин, а также объяснил, почему не стоит бояться вакцинироваться от ковида.

По словам ученого любой лекарственный препарат, к которым относят и вакцины, проходит многолетние клинические исследования, продолжающиеся, как правило, больше трех лет. У разработчиков вакцины во время пандемии нет такого запаса времени. Говорить о том, что никаких побочных эффектов нет и не может быть, некорректно, потому что они имеются.

«Все они уже хорошо известны: повышение температуры, слабость, утомляемость. Но когда говорят о снижении репродуктивных функций из-за вакцины от коронавируса, то это, конечно, пока не доказано. Надо не забывать, что дети, зачатые после полной вакцинации, только-только начинают рождаться. Для того, чтобы говорить о возможном влиянии на фертильность, недостаточно данных. Люди, принимавшие участие в тестировании «Спутник V», должны были предохраняться. Также испытания вакцины пока не проводились на беременных, организм которых может тяжелее переносить повышение температуры выше 37-38 градусов, которое бывает после вакцинации. При этом не стоит забывать, что массовая вакцинация в России началась в декабре и только сейчас, к сентябрю должны появиться дети, зачатые вакцинированными тем же «Спутником». С другой стороны, никаких доказательств, что это может как-то влиять на репродуктивность нет, поскольку мы бы сейчас увидели патологии у беременных вакцинированных женщин, но этого, очевидно, нет», — поделился эксперт.

Сергей Седых отметил, что по его мнению доза вводимой вакцины, необходимая для иммунизации, не может навредить организму или как-то негативно повлиять на него.

«Если смотреть на статистику, то в России активный репродуктивный возраст у женщин от 18 до 38 лет – это тот возраст, когда человек, в целом, достаточно легко переносит заболевание коронавирусом. И, например, если беременная женщина заболеет аденовирусом (нереплицирующийся в клетках человека вирусный вектор, используемый в вакцине «Спутник V» — «КС»), это не является поводом прервать беременность. С другой стороны, заболеть ковидом такой женщине намного хуже, чем забеременеть после вакцинации. Поэтому никаких противопоказаний завести ребенка после вакцинации нет, если только отсутствуют противопоказания вакцинироваться по состоянию здоровья до беременности. Сейчас, наверное, уже тысячи российских женщин забеременели после вакцинации, и у них, со временем родятся здоровые дети, что докажет безопасность вакцинации. Нет и оснований считать, что продукт, который создан на основе безопасного для человека аденовируса (вызывает ОРВИ), может как-то влиять на фертильность. Если бы какое-то влияние было возможно, вакцину на основе аденовируса разрабатывать не стали бы», — добавил эксперт.

Напомним, ранее новосибирский ученый назвал причину высокой смертности в деревнях от коронавируса.