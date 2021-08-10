Новосибирский ученый назвал одну из причин высокой смертности в деревнях от коронавируса

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых поделился с «Континентом Сибирь» точкой зрения об одной из причин высокой смертности в деревнях и селах, в их числе — это приезжающие на поминки родственники, являющиеся возможными носителями опасного вируса.

Ученый считает, что особенную опасность новая коронавирусная инфекция может представлять именно для живущих в отдаленных от города местах.

«Я сам не раз слышал от родственников и знакомых, о том, что в действительности в деревнях сейчас происходит такая ситуация – с высокой смертностью и связана она с тем, что в деревнях вакцинация пока не так активно распространена, как в городе. А происходит это так: приезжают молодые или не очень родственники в гости на пару дней, допустим, к бабушке, и неважно — вакцинированы они или нет, они могут быть бессимптомными носителями и заражают эту бабушку.

После их отъезда бабушка заболевает и умирает, ее хоронят (если увозят в райцентр и ставят причиной смерти ковид, то хоронят в закрытом гробу либо кремируют), а потом вся деревня собирается на поминки. И те же родственники, у которых возможно коронавирус не прошел, но они сами об этом не знают, заражают уже на поминках других бабушек и дедушек и через две недели гробы увозят уже «на грузовике». Так, за одни поминки заболевают по 10 человек и даже больше. Я сам такие истории слышал не раз от тех, у кого родственники в деревнях. Возможно, в райцентрах в школах, детсадах, больницах и других учреждениях вакцинация идет более или менее, но жители деревенские сами на вакцинацию не придут и к ним никто не приедет», — поделился Сергей Седых.

Он также добавил, что люди, в большинстве своем, считают, что никакого вируса нет, это все «чипирование» — и в деревнях таких больше, чем в городе и с этим ничего не поделать.

«Наверное, непросто объяснить 80-летней бабушке, которая никогда ничем не вакцинировалась и жила себе спокойно без гриппа и простуды много лет, что ей вдруг надо вакцинироваться – она просто по-другому это воспринимает», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что подобная ситуация с высокой смертностью среди деревенского населения по этой же причине наблюдается и в Алтайском крае, где сейчас идет наплыв туристов.

Ранее ученый рассказал «Континенту Сибирь» как проходит третья волна коронавиуса в Новосибирске и о генах, которые защищают от опасной инфекции.