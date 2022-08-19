В еще одном регионе Сибири рекомендовали масочный режим в общественных местах

В Кузбассе региональный Роспотребнадзор рекомендовал гражданам соблюдать масочный режим. Решение принято в связи с сохраняющимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области рекомендовало гражданам, «в особенности лицам старше 65 лет, а также тем, у кого диагностированы хронические заболевания», соблюдать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рекомендация также распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Обеспечить соблюдение масочного режима при нахождении в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов, в местах массового скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях (по месту работы и учебы)», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону, в России, в том числе в Кузбассе, отмечается рост заболеваемости коронавирусом за счет циркуляции геновариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «Омикрон». Для него характерны симптомы, которые наблюдаются при других острых респираторных вирусных инфекциях: повышение температуры тела, поражение верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде кашля и насморка, слабость, вялость, мышечная боль.

В связи с ростом заболеваемости специалисты ведомства также рекомендовали соблюдать режим дезинфекции в местах массового пребывания людей и на объектах транспорта, а также проходить вакцинацию против COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф., 19 августа в Кузбассе за сутки выявили 479 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались три человека. Еще 2 августа в регионе фиксировали менее 100 заболевших за сутки. В Новосибирской области за день коронавирус подтвердился у 307 человек, нет летальных исходов. Новосибирские власти ранее также приняли решение о введении масочного режима на рекомендационной основе.

При этом в отдельных регионах страны масочный режим вновь стал обязательным. «Континент Сибирь» поговорил с экспертом и узнал, когда ограничительная мера может стать обязательной в Новосибирской области.